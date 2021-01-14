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الصين تمنع عالمين من فريق منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها

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الصين تمنع عالمين من فريق منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها
Reuters
وفد العلماء المتوجه إلى ووهان
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منعت الصين دخول اثنين من أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل فيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجساما مضادة لفيروس كورونا.

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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الصينيين منعوا عالمين من الفريق من ركوب الطائرة المتوجهة إلى مدينة ووهان في وسط الصين بعد أن ثبتت إصابتهما بالأجسام المضادة في اختبارات الأمصال الدموية أثناء العبور في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إفادة صحفية إنه "سيتم تنفيذ متطلبات مكافحة الوباء ذات الصلة بصرامة".

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اثنين من علماء الوفد المتوجه إلى ووهان لا يزالان في سنغافورة، وهما يستكملان اختبارات كوفيد-19، فيما وصل بقية أعضاء الفريق الدولي المكون من 13 عالما إلى ووهان.

المصدر: رويترز

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