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فريق تابع للصحة العالمية يصل ووهان لمعرفة منشأ كورونا

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فريق تابع للصحة العالمية يصل ووهان لمعرفة منشأ كورونا
Reuters THOMAS PETER
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أكد التلفزيون الصيني اليوم الخميس أن فريقا عالميا من العلماء تقوده منظمة الصحة العالمية وصل إلى مدينة ووهان، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الجائحة.

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وسيقضي الفريق شهرا تقريبا في المدينة التي تقع في وسط الصين، والتي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر عام 2019، على أن تتضمن هذه الفترة أسبوعين في الحجر.

وينتظر أن يؤدي تحقيق خبراء الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي وجهتها واشنطن، للصين بأنها مصدر وباء كورونا صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.

وفي وقت سابق، لم تستبعد ممثلة عن فريق الخبراء احتمالية نشوء الفيروس في بلدان أخرى، لكنها شددت على ضرورة بدء التحقيق من منطقة ووهان.

المصدر: "رويترز"

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