 
مباشر

خبراء الصحة العالمية لا يستبعدون أن يكون لكورونا منشأ آخر غير الصين

أخبار العالم

خبراء الصحة العالمية لا يستبعدون أن يكون لكورونا منشأ آخر غير الصين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj7f

قالت ماريون كوبمانز، ممثلة مجموعة الخبراء الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن احتمالية نشوء "كوفيد – 19"  في بلدان أخرى غير مستبعدة، لكنها شددت على البدء من منطقة ووهان.

إقرأ المزيد
خبراء
خبراء "الصحة العالمية" يتوجهون إلى الصين الخميس المقبل للتحقيق في أسباب ظهور كورونا

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيون "CGTN" قالت كوبمانز: "في هذه المرحلة، لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد أي شيء، ولكن من المهم أن نبدأ من ووهان، حيث حدث أول تفشي كبير. يجب أن نكون منفتحين على جميع الفرضيات. وهذا ما طُلب منا عمله. لكن يجب أن نبدأ من ووهان، حيث عُلم عن هذا الوضع لأول مرة".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وفدا من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الصين في 14 يناير الجاري لمعرفة منشأ فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا