خبراء الصحة العالمية لا يستبعدون أن يكون لكورونا منشأ آخر غير الصين

قالت ماريون كوبمانز، ممثلة مجموعة الخبراء الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن احتمالية نشوء "كوفيد – 19" في بلدان أخرى غير مستبعدة، لكنها شددت على البدء من منطقة ووهان.

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وخلال مقابلة مع قناة تلفزيون "CGTN" قالت كوبمانز: "في هذه المرحلة، لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد أي شيء، ولكن من المهم أن نبدأ من ووهان، حيث حدث أول تفشي كبير. يجب أن نكون منفتحين على جميع الفرضيات. وهذا ما طُلب منا عمله. لكن يجب أن نبدأ من ووهان، حيث عُلم عن هذا الوضع لأول مرة".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وفدا من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الصين في 14 يناير الجاري لمعرفة منشأ فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي