استطلاع: الليكود يتقدم على حزب الأمل الجديد بخمسة مقاعد

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات للكنيست هذه الأيام سيحصل الليكود على 26 مقعدا، يليه حزب الأمل الجديد برئاسة جدعون ساعر، مع واحد وعشرين مقعدا.

وبحسب المعطيات تبين أن كتلة الأحزاب المسماة "فقط لا بيبي" والتي تضم ساعر، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس حركة "ميرتس" اليسارية الإسرائيلية نيتسان هوروفيتس، ستحصل معا على أربعة وخمسين مقعدا، بدون يامينا والقائمة المشتركة .

ومع ذلك قال 33% من المستطلعة آراؤهم ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب والأجدر لتولي رئاسة الوزراء، وبعده بفارق كبير، المرشح جدعون ساعر.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"