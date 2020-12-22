كيلومترات من طوابير الشاحنات على الحدود الفرنسية البريطانية

تصطف طوابير طويلة من الشاحنات على الحدود بين مدينة كالي شمال فرنسا، وبريطانيا منذ إغلاق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية مع لندن الأحد للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ويتمثل الأسوأ بالنسبة لأكثر من 10 آلاف شاحنة عالقة على طرفي المنفذ الحدودي وأصحابها، المنشغلين بشأن بضائعهم المعرضة للتعفن إذا طال الانتظار، في اقتراب تاريخ 31 ديسمبر دون التوصل إلى اتفاق حول شروط فك الارتباط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما سيزيد أوضاعهم وأعمالهم بعد هذا التاريخ تعقيدا. فضلا عن الخسائر الناجمة عن تعطل نشاطهم وعن كون هذا الانسداد يطرأ في أوج الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد ويحرمهم من العودة إلى عائلاتهم.

Dover/Calais is a major UK/EU crossing point and we’ve already seen massive queues. Brexit stockpiling is one thing, the Christmas rush is another but to close borders for 48 hrs is a real hammer blow to the all-important supply chain ⁦@RHARodMcKenzie⁩ ⁦@SkyNews⁩ pic.twitter.com/C4Lru6McWh — RHA News (@RHANews) December 20, 2020

من الناحية الطبية، لا يمكن لسائقي الشاحنات التحرك من أماكنهم على المنفذ الحدودي في كالي قبل إجراء اختبارات كورونا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس ولا بسلالته الجديدة المكتشفة في بريطانيا. وتتطلب العملية، حسب شهادات من عين المكان نقلتها إذاعة "فرانيس بلو" الفرنسية، على الأقل 4 أيام. يضاف إلى ذلك انتظار قرارات السلطات، التي تأخرت، بشأن كيفية حل هذه المعضلة.

إقرأ المزيد

خلال فترة أعياد الميلاد، تعبر حوالي 10 آلاف شاحنة الحدود، عادة، بين كالي الفرنسية ودوفر البريطانية، غير أن الظروف الصحية الطارئة بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا شلت الحركة متسببة في طوابير طويلة من الشاحنات المتوقفة على مدى عدة كيلومترات.

إقرأ المزيد

المصدر: إذاعة "France Bleu" الفرنسية/صحيفة "Le Parisien" الفرنسية/صحيفة "Le Courrier International" الفرنسية/قناة "BBC" التلفزيونية البريطانية/صحيفة "The Guardian" البريطانية