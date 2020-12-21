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الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري: الوضع في بريطانيا أصبح كارثيا

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الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري: الوضع في بريطانيا أصبح كارثيا
Reuters
الحدود البريطانية الفرنسية، أرشيف
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 أعلن الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري، أن الوضع أصبح كارثيا بشأن سائقي الشاحنات العالقين حاليا في بريطانيا بعدما قطعت دول أوروبية حركة النقل إثر مخاوف من سلالة كورونا الجديدة.

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 وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا في خطوة وصفها وزير النقل البريطاني غرانت شابس بأنها مفاجئة.

المصدر: رويترز 

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