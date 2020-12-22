المملكة المتحدة وفرنسا تضعان خطة لاستئناف الشحن

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة فتح حدود البلدين، ما سيعيد حركة الشحن التي توقفت عقب الإعلان عن بروز سلالة جديدة من كورونا.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستضعان خطة لاستئناف الشحن بعد أن اتفق جونسون وماكرون على إجراءات لإعادة فتح الحدود الفرنسية.

وقالت الهيئة نقلا عن وزيرة أوروبا الفرنسية كليمنت بون، أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء.

وكانت السلطات الفرنسية حظرت أمس دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة 48 ساعة، وأعلن الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري، أن الوضع أصبح كارثيا بشأن سائقي الشاحنات العالقين حاليا في بريطانيا بعدما قطعت دول أوروبية حركة النقل إثر مخاوف من سلالة كورونا الجديدة.

المصدر: رويترز