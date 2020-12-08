الأزمة الديمغرافية تزداد حدة في كوريا الجنوبية

ارتفعت نسبة الأسر التي تتشكل من فرد واحد في كوريا الجنوبية إلى 30 بالمائة من إجمالي العائلات لأول مرة عام 2019 في بلد مهدد بالشيخوخة بشكل متسارع حسب وكالة الإحصاء الحكومية المحلية.

ويشكل هذا الارتفاع تطورا سلبيا حيث بلغت نسبة الزيادة 29,3 بالمائة مقارنة بالعام 2018.

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وبلغ عدد الأسر المكونة من فرد واحد 6.15 مليون في عام 2019 بعد أن كان عددها بحدود 5.85 مليون خلال العام الذي سبقه.

تؤكد الدراسات الديمغرافية الكورية الجنوبية أن أهل هذا البلد لا يميلون إلى الزواج إلا في وقت متأخر من حياتهم، فضلا عن كون معدل الخصوبة لديهم ضعيفا. وأكدت الإحصائيات الرسمية أن هذا الأخير لم يتجاوز 0,98 بالمائة سنة 2018، وهو بعيد عن نسبة 2,1 الضرورية لتطور ديمغرافي مستقر لأي بلد في العالم.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن هذا الانكماش الديمغرافي المهدد بدوره للنمو الاقتصادي في البلاد في المدى الطويل سيتواصل لسنوات حسب صحيفة "ذي ديبلومات" الأسترالية الصادرة من العاصمة اليابانية طوكيو.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية/صحيفة "The Diplomat" الأسترالية