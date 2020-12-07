 
مباشر

سيئول وضواحيها تشدد قيود كورونا

أخبار العالم

سيئول وضواحيها تشدد قيود كورونا
Reuters KIM HONG-JI
فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pb78

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن السلطات ستفرض قواعد مشددة للتباعد الاجتماعي، بموجب المرحلة الثانية من قيود مكافحة كورونا في سيئول وضواحيها اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "الإجراء المشدد سيغلق حوالي 130 ألف منشأة معرضة للإصابة بالفيروسات ويحد من ساعات العمل في 460 ألف مكان آخر في مناطق يقطنها نصف سكان البلاد".

وتم حظر جميع التجمعات التي تضم 50 شخصا أو أكثر، حتى في قاعات الأفراح وقاعات الجنازات، حيث حثت السلطات على الامتناع عن التجمعات والأنشطة العامة والانضمام إلى الحملة الوطنية للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا