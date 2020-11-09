بوليفيا.. استقبال حاشد للزعيم البوليفي إيفو موراليس على حدود الأرجنتين

احتشد مئات البوليفيين عند الحدود مع الأرجنتين لاستقبال الزعيم البوليفي إيفو موراليس، الذي عاد إلى بلاده من الأرجنتين التي لجأ إليها بعد استقالته عام 2019.

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وذكرت صحيفة Página Siete البوليفية أن موراليس سيعبر من الأرجنتين إلى بلدة فيلازون الحدودية الجنوبية قبل أن يتجه 600 ميل شمالا إلى مقاطعة شاباري.

Just a few minutes left till Evo Morales returns to Bolivia. Indigenous 'Amautas' cross the bridge to Argentina to receieve him. pic.twitter.com/dzg17T52FP — Ollie Vargas (@OVargas52) November 9, 2020

وكان السعي إلى عودة موراليس هو أول ما فعله الرئيس المنتخب لويس آرسي، فبعد يوم واحد من الانتخابات أعلن أن "موراليس سيعود إلى البلاد في الـ9 من نوفمبر".

وبعد ثمانية أيام من الفوز الكاسح الذي حققه حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" في الانتخابات الرئاسية، قامت المحكمة البوليفية بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السابق، وبذلك مهدت الطريق أمام عودته.

ويعتزم موراليس الذي نفي في نوفمبر الماضي فيما وصفه مؤيدوه بانقلاب مدعوم من الولايات المتحدة، الوصول إلى بلدة شيموري يوم الثلاثاء، بعد عام بالضبط من فراره من نفس الموقع على متن طائرة تابعة للقوات الجوية المكسيكية.

المصدر: وكالات