تركيا تنسحب من موقع عسكري ثان في سوريا

قالت مصادر تركية ومصادر في المعارضة السورية يوم الثلاثاء، إن تركيا تعمل على الانسحاب من موقع عسكري ثان معزول في شمال غرب سوريا.

وأضافت أن القوات التركية غادرت منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية إلى أخرى لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة والفصائل المدعومة من أنقرة.

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وقال مصدر بأحد فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، إن شاحنات وصلت إلى موقع المراقبة في شير مغار بشمال محافظة حماة في وقت متأخر من ليل الاثنين للإعداد للإخلاء.

وذكر مصدر أمني تركي أن القوات المنسحبة من شير مغار سيعاد نشرها في موقع عسكري جديد في قرية قوقفين، بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب.

وأفاد مصدر تركي آخر بأن تركيا تعد للانسحاب من مواقع إضافية بمناطق استعادتها القوات الحكومية السورية في هجوم شنته العام الماضي.

وتقول المعارضة السورية إن تركيا تحتفظ بما بين عشرة آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا، كما يوجد في المنطقة مقاتلون من المعارضة تدعمهم أنقرة وجماعات متشددة تعهدت تركيا بنزع أسلحتها واحتوائها.

المصدر: رويترز