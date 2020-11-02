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القوات التركية تخلي نقطة مورك بريف حماة الشمالي بعد تفكيكها بالكامل (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

القوات التركية تخلي نقطة مورك بريف حماة الشمالي بعد تفكيكها بالكامل (صور + فيديو)
القوات التركية تخلي نقطة مورك بريف حماة الشمالي بعد تفكيكها بالكامل
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أخلت القوات التركية بشكل نهائي نقطة المراقبة التي أنشأتها في بلدة مورك بريف حماة الشمالي قبل أعوام، وذلك بعد أن قامت بتفكيك النقطة بشكل كامل وسحب معداتها منها.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الاثنين، صورا ومقطع فيديو قالت إنه "من موقع نقطة الاحتلال التركي في مورك بريف حماة بعد تفكيكها والانسحاب منها".

وذكرت "سانا" أنه تم استكمال انسحاب القوات التركية من النقطة بعد أن تم تفكيك جميع الكتل الإسمنتية والخرسانية وسحب الأسلحة الثقيلة منها على مدى الأيام الماضية.

وكانت وحدات الجيش السوري قد طهرت أواخر عام 2019 جميع القرى والبلدات المحيطة ببلدة مورك من الإرهاب وأصبحت نقطة القوات التركية في البلدة محاصرة من كل الجهات.

وتشرف بلدة مورك الواقعة على الطريق الدولي حلب - دمشق على مناطق واسعة بريفي حماة وإدلب الأمر الذي من شأنه تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم بعد انسحاب القوات التركية، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

المصدر: "سانا"

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