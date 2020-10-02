أردوغان يعرب عن أمله في مواصلة الجيش الأذربيجاني هجومه على قره باغ والسيطرة عليها
Reuters
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه ويسطير على إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.
وقال الرئيس التركي، في تصريح اليوم الجمعة: "سيستمر النضال حتى تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني".
وأشار أردوغان أنه "بالنظر إلى الأزمات الممتدة من سوريا إلى المتوسط والقوقاز تتكشف المحاولات الرامية لحصار تركيا"، مضيفا: "لن تنجح خطط تهديدنا في سوريا وجميع الأماكن، التي تشكل تهديدا لبلادنا هي مناطق عمليات بالنسبة لنا".
وتابع: "نحرص على حماية وحدة وقوة تركيا وإحباط الحصار المراد فرضه عليها".
المصدر: الأناضول