 
مباشر

أردوغان يعرب عن أمله في مواصلة الجيش الأذربيجاني هجومه على قره باغ والسيطرة عليها

أخبار العالم

أردوغان يعرب عن أمله في مواصلة الجيش الأذربيجاني هجومه على قره باغ والسيطرة عليها
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ourt

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه ويسطير على إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الرئيس التركي، في تصريح اليوم الجمعة: "سيستمر النضال حتى تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني".

وأشار أردوغان أنه "بالنظر إلى الأزمات الممتدة من سوريا إلى المتوسط والقوقاز تتكشف المحاولات الرامية لحصار تركيا"، مضيفا: "لن تنجح خطط تهديدنا في سوريا وجميع الأماكن، التي تشكل تهديدا لبلادنا هي مناطق عمليات بالنسبة لنا".

وتابع: "نحرص على حماية وحدة وقوة تركيا وإحباط الحصار المراد فرضه عليها".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا