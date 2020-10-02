أردوغان يعرب عن أمله في مواصلة الجيش الأذربيجاني هجومه على قره باغ والسيطرة عليها

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه ويسطير على إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الرئيس التركي، في تصريح اليوم الجمعة: "سيستمر النضال حتى تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني".

وأشار أردوغان أنه "بالنظر إلى الأزمات الممتدة من سوريا إلى المتوسط والقوقاز تتكشف المحاولات الرامية لحصار تركيا"، مضيفا: "لن تنجح خطط تهديدنا في سوريا وجميع الأماكن، التي تشكل تهديدا لبلادنا هي مناطق عمليات بالنسبة لنا".

وتابع: "نحرص على حماية وحدة وقوة تركيا وإحباط الحصار المراد فرضه عليها".

المصدر: الأناضول