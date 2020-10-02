أنقرة تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة العسكرية لأذربيجان عند الضرورة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أذربيجان لم تتقدم بطلب إلى تركيا للحصول على مساعدة عسكرية، مؤكدا أن أنقرة ستوفرها إذا اقتضت الحاجة.

ودعا وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي خلال زيارته لإيطاليا، أرمينيا إلى مغادرة منطقة قره باغ، مضيفا: "نحن شعب واحد مع الأذربيجانيين، وليس هناك شيء طبيعي أكثر من أن نكون بجانبهم. أذربيجان لديها القدرة على القتال بشكل مستقل من أجل أراضيها".

وقال: "لم نتلق أي طلب منها (للمساعدة العسكرية)، وإذا تقدمت بمثل هذا الطلب، فعندئذ بقطع النظر عما سيقوله الآخرون، فسنرد عليه (بالإيجاب)".

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحه، إن السلام سيكون مفيدا للجميع، وقبل كل شيء لأرمينيا نفسها، و"على من يدعم أرمينيا أن يطالبها بإنهاء احتلال أراضي أذربيجان".

المصدر: نوفوستي