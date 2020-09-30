تركيا: سنقف بجانب أذربيجان إذا أرادت حسم قضية قره باغ ميدانيا

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد أنقرة لتقديم الدعم العسكري إلى أذربيجان في النزاع الذي تخوضه ضد أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم تشاووش أوغلو، في حوار إعلامي اليوم الأربعاء، أرمينيا بشن هجمات على أذربيجان واحتلال أراض تابعة لها، مشددا على أن يريفان أكدت بذلك "عدم اعترافها بالنظام العالمي والقوانين الدولية".

وقال وزير الخارجية التركي، إن أذربيجان بدورها "تخوض النضال في أراضيها"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يحظى المحتل والطرف الخاضع للاحتلال بنفس المعاملة".

وتابع: "قلنا إنه إذا أرادت أذربيجان حل مشكلة الاحتلال الأرمني لأراضيها في الميدان فإننا سنقف بجانبها".

المصدر: الأناضول