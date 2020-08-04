ترامب: لم يتم إبلاغي قط عن توريد أسلحة روسية إلى "طالبان"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أمس، إن الاستخبارات الأمريكية، لم تبلغه أبدا، بأن روسيا تقوم بتزويد "طالبان" الأفغانية، بالأسلحة والأموال.

وردا على تأكيد الموقع، أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم بالمعلومات التي زعمت بأن موسكو تساعد الحركة، أضاف الرئيس الأمريكي: "سمعت بذلك، ولكني أؤكد مرة أخرى لم يتم وضع هذه المعلومات على مكتبي".

وسئل عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تثير هذا الموضوع خلال الحوار مع موسكو، في حال كان الأمر كذلك فعلا، رد الرئيس الأمريكي: "حسنا، لقد زودنا الأفغان أيضا بالأسلحة عندما قاتلوا ضد روسيا"، في إشارة إلى تزويد واشنطن، المقاتلين الأفغان بالسلاح، خلال القتال ضد الجيش السوفيتي في 1979-1989.

المصدر: تاس