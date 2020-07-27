استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى تركيا سيفتح المجال أمام الرحلات إلى الإمارات والمالديف

أشار خبراء السوق السياحية في روسيا، إلى أن استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وبريطانيا وتنزانيا، سيفتح المجال أمام السياحة الروسية، إلى الدول الأخرى.

وقال موقع Tourdom، إنه بعد الإعلان يوم الجمعة الماضي، عن قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وبريطانيا وتنزانيا، لاحظ خبراء سوق السياحة والسفر على الفور، أن ذلك يفتح فرصا سياحية ليس فقط لهذه الدول الثلاث.

على سبيل المثال، من إسطنبول، التي ستبدأ الرحلات الجوية نحوها من موسكو وبطرسبورغ وروستوف على دون، اعتبارا من 1 أغسطس، توجد طرق ربط ملائمة وفعالة من حيث التكلفة إلى الإمارات.

وقال تاراس كوبيشانوف، مدير عام شركة سياحية كبيرة، إن "الإمارات مستعدة لاستقبال السائحين الروس إذا كانت لديهم شهادة بنتيجة سلبية بخصوص كوفيد-19 تم الحصول عليها خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل الوصول. وبالتالي، لا توجد عوائق أمام قيام السائح الروسي بزيارة الإمارات".

ويعتقد أرتور موراديان، رئيس شركة سياحية أخرى، أنه على أساس السفر عبر اسطنبول، من الممكن عرض رحالات سياحية ليس فقط إلى الإمارات، بل وإلى جزر المالديف. لأن هذا البلد يرحب أيضا بالسائحين من روسيا".

المصدر: نوفوستي