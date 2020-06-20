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ترامب مغردا: يجب أن يدفع بولتون ثمنا باهظا لخرقه القانون بتسريب معلومات سرية وبكميات هائلة

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ترامب مغردا: يجب أن يدفع بولتون ثمنا باهظا لخرقه القانون بتسريب معلومات سرية وبكميات هائلة
Reuters
مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قائلا إنه خرق القانون بنشر معلومات سرية في كتابه ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك، كي لا تتكرر حالات كهذه مرة أخرى.

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وفي تغريدة نشرها اليوم السبت سخر ترامب من بولتون بالقول: "واو، وأخيرا أتفق مع المستشار السياسي الفاشل ستيف شميدت، الذي وصف المجنون جون بولتون بأنه رجل حقير فشل في إداء واجبه في حماية أمريكا. وقال أيضا إن بولتون يجب عدم السماح له بالخدمة في الحكومة مرة أخرى. إن هذا الكلام صحيح".

وأضاف: "من الواضح أن جون بولتون الذي قام الجميع بشطبه من حساباتهم إلى حين قررت عودته وأعطيت له فرصة جديدة، خرق القانون بنشره معلومات سرية وبكميات هائلة. يجب عليه أن يدفع ثمنا باهظا جدا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله. لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى!"

وفي وقت سابق اليوم، رفض القاضي الفدرالي رويس لامبرث، طلبا تقدمت به وزارة العدل بمنع إصدار كتاب مذكرات من تأليف جون بولتون يعتزم نشره الأسبوع المقبل ويحتوي على انتقادات حادة لترامب.

مع ذلك اعترف القاضي بأن بولتون عرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بما كشفه في كتابه وقد "يتحمل المسؤولية الإدارية وربما الجنائية" عن خطوته. 

المصدر: RT 

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