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قاض فيدرالي يرفض طلبا من إدارة ترامب بمنع إصدار كتاب بولتون

قاض فيدرالي يرفض طلبا من إدارة ترامب بمنع إصدار كتاب بولتون

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قاض فيدرالي يرفض طلبا من إدارة ترامب بمنع إصدار كتاب بولتون
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رفض قاض فيدرالي أمريكي اليوم السبت، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع إصدار كتاب جون بولتون، مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

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وقال القاضي رويس لامبرث في بيان: "بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب."

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره. وتدعي الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته.

من جهته، يقول الناشر إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.

المصدر: وكالات

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