القبض على 7 شواذ من المتحرشين جنسيا بالأطفال في ألمانيا

تم اعتقال 7 أشخاص في قضية اغتصاب أطفال قاصرين واستغلالهم في صناعة مواد إباحية في ألمانيا، وتلاحق الشرطة 4 آخرين تمكنوا من الإفلات من قبضة العدالة.

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وضحايا هذا الاغتصاب والشذوذ الجنسي هم ثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 و 12 عاما.

واللافت أن جميع الضحايا القاصرين من أقارب المغتصبين، حسبما أفادت القناة التلفزيونية "روسيا 24".

ويبلغ المشتبه به الرئيسي 27 عاما من العمر وهو من سكان مونستر.

ووفقا للشرطة، تم احتجاز هذا الشاذ جنسيا مع والدته وخمسة رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 30 و 42 سنة.

وحسب هيئة الدفاع عن حقوق الأطفال، نشر الجاني أشرطة فيديو تحتوي على مواد إباحية يشارك الأطفال فيها، على منتديات الشواذ من محبي الجنس مع الأطفال على منصة "دارك نت" المخصصة للشواذ.

وتم العثور في البيت الصيفي العائد لوالدة المتهم، على كاميرات ومعدات فيديو ومحرك أقراص صلبة وعدة خوادم إلكترونية، تحتوي على بيانات جنسية سعتها الإلكترونية 500 تيرابايت.

المصدر:Vesti