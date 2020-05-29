الولايات المتحدة.. توجيه التهمة الجنائية لشرطي قتل المواطن الأسمر في مينيابوليس

اعتقلت السلطات الأمريكية رجل الشرطة ديريك شوفين، الذي أسفرت تصرفاته عن مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، ووجهت التهمة الجنائية إليه.

وقال المدعي العام في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، مايك فريمان: "(شوفين) معتقل وتم توجيه تهمة القتل إليه".

وتابع المدعي: "لدينا الأدلة، لدينا الفيديو من كاميرا مواطن لهذا الأمر الرهيب والفظيع الذي رأيناه جميعا مرارا، ولدينا الكاميرا التابعة للشرطي، ولدينا إفادات شهود العيان".

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وتم فصل شوفين و3 رجال شرطة آخرين، كانوا موجودين في موقع الحادث، من العمل يوم الثلاثاء. ورجح المدعي توجيه التهم إلى الشرطيين الثلاثة أيضا في وقت لاحق.

وفي حال إدانته قد يحكم على ديريك شوفين بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

يذكر أن المواطن الأسود جورج فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية، وتنقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث.

وشهدت مدينة مينيابوليس وبعض المدن الأخرى موجة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة على إثر تداول الفيديو. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مختلف المناطق.

المصدر: رويترز