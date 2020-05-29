شاهد.. دمار خلفه المحتجون في مينيابوليس بعد وفاة أمريكي أسود

تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.

وبحسب صحيفة "إيوتنيس نيوز"، استمرت الاحتجاجات العنيفة حوالي 5 ساعات، وسجل حوالي 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد.

وبحسب إدارة إطفاء مينيابوليس، فإن سيارات الإطفاء المستجيبة تضررت من الحجارة والمقذوفات التي ألقاها المواطنون، احتجاجا على وفاة جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي.

المصدر: وكالات