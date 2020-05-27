ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع "تويتر"، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وكتب ترامب: "أن تويتر يخنق الكلام المجاني تماما، وأنا بصفتي رئيسا، لن أسمح بحدوث ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدات له في وقت سابق، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على الاحتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

وحث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".

وجاء في مقالة وجه بها "تويتر" متابعيه، أن "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له، بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

المصدر: "رويترز"