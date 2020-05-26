"تويتر" يشكك في مصداقية ترامب.. ويضع أول علامة زرقاء لرئيس دولة لأول مرة

وضع موقع "تويتر" على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارة، تنذر المستخدمين بضرورة التأكد من صحة المعلومات.

وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.

twitter.com/realdonaldtrump

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" يضع مثل هذه الإشارات على تغريدات تتضمن معلومات غير موثوق بها وتحتاج للتدقيق.

وأكدت شركة "تويتر" أنها استخدمت هذه العلامة على تغريدة لرئيس دولة لأول مرة في إطار سياساتها الجديدة لمحاربة "المعلومات المضللة".

وحذر ترامب في تغريدته من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض مواقع البريد للاختراق والتلاعب.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

كما وجه ترامب انتقادات إلى حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي يخطط لاستخدام نظام التصويت عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية من أجل تفادي موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز