ستولتنبرغ يرحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بإعلان وقف إطلاق النار بين حركة "طالبان" والحكومة في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر.

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر" يوم السبت: "أرحب بإعلان حكومة أفغانستان و"طالبان" وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام خلال العيد. وعلى جميع الأطراف أن تغتنم هذه الفرصة للسلام بما يصب في مصلحة جميع الأفغان".

I welcome the statements by the government of #Afghanistan & the Taliban on a 3-day ceasefire over Eid. All parties should seize this opportunity for peace, for the benefit of all Afghans. #NATO remains committed to Afghanistan’s long-term security. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2020

وأكد ستولتنبرغ "التزام الناتو بأمن أفغانستان على المدى الطويل".

إقرأ المزيد

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد خلال أيام عيد الفطر.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني قبوله وقف إطلاق النار، وكلف القوات الأمنية بالالتزام به وعدم استخدام السلاح إلا للدفاع.

المصدر: RT