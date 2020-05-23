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ستولتنبرغ يرحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

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ستولتنبرغ يرحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
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رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بإعلان وقف إطلاق النار بين حركة "طالبان" والحكومة في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر.

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر" يوم السبت: "أرحب بإعلان حكومة أفغانستان و"طالبان" وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام خلال العيد. وعلى جميع الأطراف أن تغتنم هذه الفرصة للسلام بما يصب في مصلحة جميع الأفغان".

وأكد ستولتنبرغ "التزام الناتو بأمن أفغانستان على المدى الطويل".

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وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد خلال أيام عيد الفطر.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني قبوله وقف إطلاق النار، وكلف القوات الأمنية بالالتزام به وعدم استخدام السلاح إلا للدفاع.

المصدر: RT

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