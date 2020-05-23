طالبان تعلن وقفا لإطلاق النار من طرف واحد خلال أيام عيد الفطر

أعلن متحدث باسم "طالبان أفغانستان" اليوم السبت، أن الحركة أعلنت وقفا لإطلاق النار في العيد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "لن تقوم الحركة بأي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان.. إذا قام العدو بأي إجراء ضدنا، سندافع عن أنفسنا"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار تم الإعلان عنه فقط في أيام الاحتفالات بعيد الفطر".

ويأتي الإعلان مع اشتداد القتال بين الأطراف المتحاربة على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: "رويترز"