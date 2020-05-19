أفغانستان.. مسلحون يقتلون 8 مصلين في مسجد بوسط البلاد أثناء الإفطار

قال مسؤولون أفغان، يوم الثلاثاء، إن مسلحين فتحوا النار في مسجد بوسط البلاد وقتلوا ثمانية مصلين وأصابوا خمسة آخرين أثناء الإفطار.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم بروان: "أطلق مسلحون مجهولون النار على مصلين داخل مسجد وقت الإفطار".

وأكدت وزارة الداخلية الهجوم الذي وقع في تشاريكار عاصمة الإقليم وحملت حركة "طالبان" المسؤولية عنه، ونفت "طالبان" مسؤوليتها وقالت إن قوات الأمن الأفغانية هي التي نفذته.

واشتبكت قوات الأمن الأفغانية يوم الثلاثاء، مع مقاتلي طالبان في محيط مدينة قندوز، وهي مركز استراتيجي مهم كان أحد أهداف "طالبان" الرئيسية، وكانت الحركة سيطرت على هذه المدينة لفترة وجيزة مرتين في السنوات القليلة الماضية.

وحذرت الأمم المتحدة من زيادة مقلقة في العنف ضد المدنيين في أفغانستان، وأودى هجوم صادم على قسم للولادة بكابول الأسبوع الماضي بحياة 24 شخصا، بينهم رضع.

وزاد العنف في أنحاء البلاد حتى بعد اتفاق بين الولايات المتحدة "وطالبان" في 29 فبراير بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من "طالبان".

المصدر: رويترز