سلطات فنزويلا تشدد إجراءات محاربة كورونا في منطقة مضطربة بكاراكاس

شددت الحكومة الفنزويلية إجراءات العزل الصحي في منطقة كاتيا غربي العاصمة كاراكاس، حيث لم يلتزم السكان الفقراء بإجراءات العزل، وسط نقص المواد الغذائية ومياه الشرب.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت المجالس المحلية للحزب الاشتراكي الحاكم بإصدار تصاريح لآلاف العائلات في المنطقة المذكورة، تسمح بالخروج من البيت لفرد واحد من العائلة فقط وتم نشر وحدات خاصة للشرطة في المنطقة لضمان تطبيع التعليمات الجديدة.

وخرج نشطاء الحزب إلى شوارع المنطقة لتوزيع التصاريح على كل عائلة، وذلك ضمن "الخطة الخاصة للرقابة على التحركات" وسط انتشار فيروس كورونا.

#14Abril En el Eje 8 de Los Magallanes de Catia, según los jefes de cuadra y personal de Barrio Adentro no se cumplió el día de parada, muchos transitaban sin el #PaseDeMovilidad este martes pic.twitter.com/EfK98XP1P4 — Mabel Sarmiento (@mabelsarmiento) April 14, 2020

وتم نصب أكثر من 40 حاجزا للشرطة في المنطقة للتأكد من وجود التصاريح لدى السكان الذين يخرجون من منازلهم.

وأكد رئيس الإدارة المحلية في كاراكاس داريو فيفاس، الأربعاء، على تطبيق الإجراءات المشددة، ولم يستبعد أن تشمل مناطق أخرى في العاصمة في حال ثبوت نجاحها بمنطقة كاتيا.

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يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن فرض العزل الصحي في البلاد في 17 مارس الماضي، عقب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

لكن منطقة كاتيا الفقيرة، التي يعيش فيها نحو 400 ألف شخص، شهدت تجمعات للسكان في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة، فيما قال سكان محليون إنهم لم يحصلوا على المساعدات الغذائية من السلطات وعاشوا من دون ماء لعدة أسابيع.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عدة سنوات، بلغ 181 حالة، فيما سجلت 9 وفيات.

المصدر: رويترز