فنزويلا.. إصابات كورونا تلامس الـ130

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغز، أن بلاده سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ العدد الكلي للمصابين 129، وعدد الوفيات 3.

وأضاف رودريغز خلال إحاطة قدمها الأحد، أن السلطات الصحية لبلاده سجلت حالة وفاة جديدة منذ يوم أمس، مؤكدا أن المريض المتوفي عمره 60 عاما وأن أعراض الإصابة بأدت تظهر عليه في 29 فبراير الماضي، علما أن السلطات الفنزويلية كانت قد أعلنت عن أول حالة إصابة بالعدوى في الـ10 من مارس الجاري، وقيل حينها إنها تعود لشخص قدم من الخارج.

كما قال رودريغز إن 39 مريضا تماثلوا للشفاء حتى الآن، مشيرا إلى أن متوسط أعمار المصابين يتراوح ما بين 20 و50 عاما، وأن 60% من المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضاف أن بلاده أجرت 3650 اختبارا لحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

المصدر: RT







