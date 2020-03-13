بومبيو يؤكد لبيلاروس استعداد واشنطن لتوريد النفط إليها فورا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، استعداد واشنطن لتزويد بيلاروس بالنفط بأسعار تنافسية وبشكل عاجل.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن بومبيو "أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة بيلاروس، ورغبة الشركات الأمريكية في أن تبدأ فورا ببيع النفط لبيلاروس بأسعار تنافسية".

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وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا إمكانيات تعزيز التعاون بين أوساط الأعمال في البلدين، بما في ذلك خطط إرسال وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى إلى مينسك في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك بعد أن زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيلاروس مطلع مارس الجاري.

ويأتي هذا الإعلان، على خلفية انخفاض أسعار النفط بنحو 30% منذ يوم الاثنين الماضي في أعقاب فشل مفاوضات دول "أوبك+" حول تقليص إنتاج النفط، حيث عارضت روسيا المقترح بتقليص الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل إضافية يوميا.

وأعربت واشنطن عن ارتياحها لأسعار النفط الجديدة والتخفيضات التي قدمتها السعودية لمشتري نفطها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق النفط، معربا عن ارتياحه للمستوى الحالي لأسعار النفط.

وتابع: "بوسعي أن أقول لكم إن أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار البنزين ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض للضرائب، وهذا تخفيض كبير بالنسبة للمستهلك".

وخلص إلى القول: "وهذا ما يعجبني كثيرا".

المصدر: RT