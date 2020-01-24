الكرملين: الإسرائيلية المدانة بتجارة المخدرات في روسيا رفضت كتابة طلب عفو عنها

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إجراءات العفو عن الإسرائيلية، نعمة إسكار، المسجونة في روسيا، تعطلت بسبب عدم رغبتها في كتابة طلب عفو عنها.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن "الشابة المدانة ذاتها لم تتوجه بطلب عفو للرئيس، هذا كل المسار ويمكن القول إنه مجمد".

وفي معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان غير ممكن العفو في حال لم تتوجه الإسرائيلية بهذا الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف: "كيف يمكن منح العفو إذا لم تطلب الشابة (الإسرائيلية) العفو".

هذا وقد صرحت أمس الخميس، المكلفة بحقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن الإسرائيلية المدانة في روسيا لم تكتب طلب عفو.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى أمس الخميس في إسرائيل بوالدة المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، بحضور بطريرك القدس وسائر فلسطين ثيوفيلوس الثالث.

المصدر: وكالات