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نتنياهو يتعهد بمواصلة الجهود لإعادة مواطنته المدانة بتهريب المخدرات في روسيا

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نتنياهو يتعهد بمواصلة الجهود لإعادة مواطنته المدانة بتهريب المخدرات في روسيا
Reuters
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث مع والدة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يساكر المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، بمواصلة الجهود لإعادتها إلى بلادها.

وكتب نتنياهو على تويتر: "لقد اتصلت بالسيدة يافا والدة نعمة يساكر وأخبرتها: على الرغم من خيبة الأمل في قرار المحكمة الروسية، إلا أنني لم أستسلم. سأستمر في البحث عن شتى السبل لإعادة نعمة إلى بيتها".

في 11 سبتمبر، دانت محكمة مدينة خيمكي بضواحي موسكو يساكر بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها، لدى تفتيش حقيبتها في مطار "شيريميتيفو" الدولي في أبريل الماضي، وحكمت عليها بالسجن لمدة 7.5 سنة.

واليوم الخميس، أبقت محكمة مقاطعة موسكو الحكم بلا تغيير، بعد جلسة الاستئناف، ومحاولة الطعن فيه.

المصدر: نوفوستي

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