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وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

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وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة
Reuters
وزير الخارجية التركية- أرشيف
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يتوجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، غدا الخميس، إلى العراق لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع المسؤولين العراقيين.

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وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، أنه "في سياق جهودنا الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، يقوم وزير الخارجية تشاوش أوغلو بزيارة للعراق في 9 يناير 2020"​​​.

وأوضحت أنه "من المخطط أن يبحث تشاوش أوغلو خلال زيارته إلى بغداد المستجدات في المنطقة والمواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: سبوتنيك

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