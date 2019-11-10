المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على تسليم "هاكر" روسي إلى الولايات المتحدة

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

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وبإصدارها لهذا القرار، فإن المحكمة تكون قد رفضت طلب بوركوف بترحيله إلى روسيا، أين أراد أن يقضي عقوبته المحتملة بالسجن.

وتعتقد وسائل إعلام مختلفة، أن قضية بوركوف على صلة بقضية الإسرائيلية-الأمريكية، نعمة يساكر، المحكوم عليها بالسجن لمدة 7.5 عام في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

ويأتي قرار المحكمة العليا متمما لمصادقة وزير العدل الإسرائيلي، أمير أوحانا، على قرار تسليم بوركوف في 30 أكتوبر المنصرم بعد "مشاورات مفصلة مع مختلف الجهات، بما في ذلك شخصيات سياسية وقضائية".

واحتجز بوركوف في مطار تل أبيب في شهر ديسمبر 2015، بطلب السلطات الأمريكية التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية، وتطالب روسيا أيضا بتسليمه إليها.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + وكالات