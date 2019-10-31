وزير عدل إسرائيل يصادق على تسليم "هاكر" روسي إلى الولايات المتحدة

أكدت السلطات الإسرائيلية أن وزير العدل، أمير أوحانا، صادق رسميا على تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الأربعاء، أن أوحانا وقع على قرار ترحيل "الهاكر" الروسي المحتجز لدى الدولة العبرية منذ عام 2015، وذلك بعد "مشاورات مفصلة مع مختلف الجهات، بما في ذلك شخصيات سياسية وقضائية".





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وأكدت "سبوتنيك" أن، ميخائيل إيروني، محامي المواطن الروسي، ينوي تقديم استئناف على هذا القرار إلى المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الخميس.

واحتجز بوركوف في مطار تل أبيب في شهر ديسمبر 2015، بطلب السلطات الأمريكية التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية، وتطالب روسيا أيضا بتسليمه إليها.

وسبق أن قررت المحكمة العليا في إسرائيل تلبية الطلب الأمريكي مع تأجيل تنفيذ هذا القرار لـ60 يوما، ومن المتوقع أن يتم تسليم "الهاكر" المفترض إلى واشنطن قبل الثالث من ديسمبر المقبل.

وتعتقد وسائل إعلام مختلفة أن قضية بوركوف على صلة بقضية الإسرائيلية-الأمريكية، نعمة يساكر، المحكوم عليها بالسجن لمدة 7.5 عام في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وسط أنباء عن رفض تل أبيب صفقة تبادل اقترحتها عليها موسكو.

المصدر: سبوتنيك + تاس