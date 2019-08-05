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بريطانيا تنضم إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة في الخليج بقيادة الولايات المتحدة

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بريطانيا تنضم إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة في الخليج بقيادة الولايات المتحدة
Reuters
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أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن انضمامها إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة.

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وذكر وزير الدفاع البريطاني الجديد بن والاس للصحفيين: "نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وآخرين للوصول إلى حل دولي للمشاكل في مضيق هرمز".

وتعهد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بتعاونها مع إيران لدعم الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني بريطاني قوله إن البعثة الدولية الجديدة ستركز على تأمين الملاحة، وأن لندن لن تنضم إلى عقوبات واشنطن ضد طهران.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج إثر احتجاز "الحرس الثوري الإيراني" الشهر الماضي الناقلة البريطانية Stena Impero بحجة خرقها قوانين الملاحة، وذلك بعد توقيف سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية Grace 1 بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وفي الأسابيع الماضية، بذلت الحكومة البريطانية جهودا موازية لخطط واشنطن المماثلة بغية تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

المصدر: رويترز

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