بومبيو: واشنطن "على ثقة تامة" بقدرتها على حشد تحالف بحري في الخليج

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "ثقته التامة" بقدرة بلاده على تشكيل تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لهذه الدعوة.

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وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارته ووزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا.

وبعد التوتر بينها وإيران في الخليج، واحتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيراني في جبل طارق، لاقت دعوة الولايات المتحدة لقوة بحرية غربية تؤمن الملاحة الدولية في الخليج، ردود فعل فاترة من حلفاء واشنطن الأوروبيين في الناتو، وخصوصا من ألمانيا التي دعت لإيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل في الخليج عوضا عن تشكيل قوة بحرية تفاقم التوتر القائم أصلا في هذه المنطقة.

المصدر: "رويترز"