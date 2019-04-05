5 دول جديدة قد تحصل على مقاتلة "إف-35" الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن تدرس توسيع مبيعاتها من الطائرة المقاتلة "إف-35" التي تنتجها "لوكهيد مارتن" إلى خمس دول جديدة، منها رومانيا واليونان وبولندا.

وقال رئيس مكتب "إف-35" في البنتاغون، أمس الخميس، في رسالة مكتوبة قُدمت لمجلس النواب الأمريكي، "إن سنغافورة، واليونان، ورومانيا، وإسبانيا، وبولندا من بين الزبائن المحتملين للمبيعات العسكرية الخارجية في المستقبل".

ويتزامن الإعلان عن الزبائن الجدد مع توترات بين واشنطن وأنقرة بشأن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400" بالتزامن مع شراء طائرات "إف-35" الأمريكية.

ويدرس حلفاء آخرون لواشنطن شراء هذه الطائرة الشبح، ومنهم فنلندا وسويسرا والإمارات.

وفي العام الماضي، أصبحت بلجيكا أول الزبائن الجدد للطائرة "إف-35" خلال سنوات، لتحل محل طائرتها من طراز إف-16 في صفقة بقيمة 4 مليارات يورو.

وتعتبر شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المنتج الرئيسي للطائرة، وتتولى تطوير وبناء ثلاثة طرز من الطائرات الحربية الجديدة للجيش الأمريكي. وهناك 10 دول طلبت شراء هذا النوع من الطائرات وهي بريطانيا، واستراليا، وإيطاليا، وتركيا، والنرويج، وهولندا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية وبلجيكا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في نوفمبر أن مبيعات السلاح الأمريكية للحكومات الأجنبية ارتفعت بنسبة 13%، وبلغت قيمتها 192.3 مليار دولار في عام 2018.

المصدر: رويترز