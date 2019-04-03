بينس: على تركيا الاختيار بين الشراكة مع الناتو أو "إس 400"

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها إلى الحصول على منظومات "إس 400" الروسية.

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وقال بينس في كلمة له خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: "على تركيا الاختيار بين ما إذا كانت تود البقاء شريكا بالغ الأهمية في التحالف العسكري الأكثر نجاحا في التاريخ أو أنها تود المخاطرة بسلامة هذه الشراكة واتخاذ قرارات متهورة تضع الحلف بأكمله ضمن دائرة الخطر".

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مشاركته في الاجتماع نفسه أن أنقرة لن تتراجع عن قرارها شراء "إس 400" الروسية رغم الضغوطات الممارسة، لأن المسألة قد حسمت.

وعلقت الولايات المتحدة توريدات المعدات الخاصة بمقاتلاتها "إف 35" إلى تركيا بسبب إصرار أنقرة على إتمام صفقة شراء "إس 400" مع روسيا.

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المصدر: وكالات









