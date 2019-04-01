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رويترز: الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "أف 35" لتركيا

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رويترز: الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات
Reuters Amir Cohen
مقاتلة أمريكية من نوع أف 35
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة علقت توريدات المعدات الخاصة بمقاتلات "أف 35" إلى تركيا بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة شراء أنظمة "أس 400" الروسية.

وحسب المصادر، فإن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الجانب التركي مؤخرا بتعليق توريدات المعدات الضرورية للتحضير لاستلام تركيا المقاتلات الأمريكية المذكورة.

وأكدت المصادر إلغاء توريد الشحنة الجديدة للمعدات التدريبية وجميع التوريدات الأخرى الخاصة بصفقة "أف 35".

يتبع...

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