متظاهرون يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي احتجاجا على مفاوضات ترسيم الحدود

قام متظاهرون بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان احتجاجا على اطلاق الجولة الجديدة من مفاوضات ترسيم الحدود.

وشُوهد متظاهرون من الحزب الشيوعي خارج مقر الأمم المتحدة يرددون شعارات ويحملون لافتات.

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي يوم الأربعاء، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن واشنطن.

المصدر: رابتلي