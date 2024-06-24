"فريق الأحلام".. التشكيلة الأفضل لبطولة أمم أوروبا حسب ChatGPT

قامت أداة الذكاء الاصطناعي، ChatGPT، بتسمية التشكيلة النهائية الأفضل لبطولة أمم أوروبا، بعد طلب خاص من موقع "ديلي ميل".

تم تدريب أداة ChatGPT المجانية من OpenAI على مجموعة كبيرة من البيانات للتفاعل مع المستخدمين من خلال المحادثة.

ومع انطلاق بطولة الأمم الأوروبية 2024 (يورو) في ألمانيا، استجابت ChatGPT لطلب تحديد التشكيلة النهائية الأفضل للبطولة، وسردتها كالآتي:

حارس المرمى: إيكر كاسياس (إسبانيا)

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يعتبر إيكر كاسياس واحدا من أعظم حراس كرة القدم، وقد فاز بلقبين "يورو" مع إسبانيا في عامي 2008 و2012.

في عام 2008، حافظ كاسياس على شباكه نظيفة في ربع ونصف النهائي والنهائي، عندما فازت إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 1-0.

وحافظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2012، بما في ذلك المباراة النهائية، بفوز مذهل على إيطاليا: 4-0.

وأوضحت أداة ChatGPT أن كاسياس "معروف بسلوكه الهادئ وفطنته التكتيكية، حيث قاد إسبانيا خلال عصرها الذهبي"، بالإضافة إلى "ردود أفعاله المذهلة وقيادته وتصدياته الحاسمة".

الظهير الأيمن: فيليب لام (ألمانيا)

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لم يفز الألماني فيليب لام بلقب بطولة أمم أوروبا على الإطلاق، على الرغم من حصوله على ميدالية الوصيف في عام 2008، عندما فازت إسبانيا باللقب.

لكن ChatGPT وصفته بأنه "مؤد رائع ومتسق" و"يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير في تاريخ كرة القدم".

قلب الدفاع: فرانكو باريزي (إيطاليا)

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لعب باريزي مع المنتخب الإيطالي في بطولتي أمم أوروبا 1980 و1988.

ووصفته أداة ChatGPT بأنه "جزء لا يتجزأ من الدفاع الإيطالي، ومشهور بذكائه التكتيكي وقيادته".

قلب الدفاع: فرانز بيكنباور (ألمانيا)

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يعتبر أيضا أحد عظماء كرة القدم على مر العصور - المدافع الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بالكرة الذهبية المرموقة مرتين.

وقالت ChatGPT إنه معروف بسيطرته وبراعته الدفاعية في قلب الدفاع، فضلا عن ريادته في المكان الذي يلعب فيه المدافع إلى الخلف قليلا "للسيطرة على الكرة في حالة تجاوز المهاجم للمدافعين الآخرين".

الظهير الأيسر: باولو مالديني (إيطاليا)

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لم يفز الظهير الأيسر باولو مالديني مطلقا بلقب بطولة أمم أوروبا، لكن ChatGPT أشادت بـ "أدائه المتسق".

في عمر 19 عاما، كان مالديني جزءا من تشكيلة منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 1988 في ألمانيا الغربية، ولكن بعد 12 عاما، كان قائدا لمنتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2000.

ووصلت إيطاليا إلى المباراة النهائية في ذلك العام، لكنها خسرت أمام فرنسا، التي سجلت "الهدف الذهبي" في الدقيقة 103 لتفوز 2-1.

خط الوسط: تشافي هيرنانديز (إسبانيا)

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قالت ChatGPT إنه "قام بتنسيق" خط وسط منتخب إسبانيا خلال انتصاراته في بطولة أمم أوروبا 2008 و2012، وكان "مشهورا بدقة تمريراته".

وأضاف برنامج الدردشة الآلي: "كان تشافي محوريا في خط وسط إسبانيا، حيث لعب دورا حاسما في أسلوب الفريق المعتمد على الاستحواذ".

وفي بطولة أمم أوروبا 2008، سجل الهدف الافتتاحي لمباراة نصف النهائي ضد روسيا، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

خط الوسط: ميشيل بلاتيني (فرنسا)

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أطلقت ChatGPT على ميشيل بلاتيني لقب نجم "يورو 1984"، حيث سجل 9 أهداف مذهلة ليقود منتخب فرنسا إلى النصر.

ولم يسجل أي لاعب آخر هذا العدد من الأهداف في بطولة "يورو" واحدة.

ووصفت الأداة الذكية بلاتيني بأنه "أحد أكثر الشخصيات شهرة في كرة القدم"، والمعروف "بصناعة اللعب الإبداعية وقدرته على تسجيل الأهداف من خط الوسط".

وفاز بلاتيني بجائزة الكرة الذهبية 3 مرات متتالية، وبعد اعتزاله تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2007 و2015.

خط الوسط: زين الدين زيدان (فرنسا)

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إذا كان هناك أي لاعب يمثل أيام مجد منتخب فرنسا على أفضل وجه في مطلع الألفية، فهو الأسطورة زين الدين زيدان.

وبعد عامين من فوزها بكأس العالم على أرضها عام 1998، فازت فرنسا بجميع مبارياتها باستثناء واحدة في بطولة أمم أوروبا 2000 لتضمن المجد.

واختير زيدان كأفضل لاعب في البطولة، بعد أن سجل هدفين، من بينهما الهدف الذهبي من ركلة جزاء في نصف النهائي أمام البرتغال.

ولكن سمعة الفرنسي العالمية تراجعت بشكل رهيب في عام 2006، عندما نطح لاعبا إيطاليا في نهائي كأس العالم (آخر مباراة له على الإطلاق).

ومع ذلك، قال برنامج الدردشة الآلي إنه لا يزال يحتفي به كلاعب بسبب "مهاراته وتوازنه وقدرته على التحكم في المباريات".

الجناح الأيمن: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

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يعتبر أعظم لاعب كرة قدم على قيد الحياة اليوم (إلى جانب ليونيل ميسي)، وقالت ChatGPT إن رونالدو "معروف ببراعته في تسجيل الأهداف وسماته البدنية" و"يتواجد باستمرار في بطولات متعددة".

وقاد رونالدو البرتغال إلى المجد في بطولة أمم أوروبا 2016، بعد أن سجل 5 أهداف، بما في ذلك هدف ضد ويلز في نصف نهائي لا يُنسى.

المهاجم: ماركو فان باستن (هولندا)

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لعب المهاجم ماركو فان باستن دورا كبيرا في الفوز بالكأس الوحيدة لهولندا، في بطولة أمم أوروبا 1988.

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وسجل 5 أهداف في تلك البطولة، من بينها ثلاثية في مرمى إنجلترا في إحدى مباريات دور المجموعات على حساب بيتر شيلتون.

وقالت ChatGPT إن فان باستن كان معروفا بـ"مهارته الفنية"، ولا يزال يعتبر "أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم".

خاض فان باستن آخر مباراة له عام 1993 عن عمر يناهز 28 عاما، بسبب إصابة في الكاحل أجبرته على إعلان اعتزاله بعد عامين.

الجناح الأيسر: تييري هنري (فرنسا)

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قالت ChatGPT إن تييري هنري "يشتهر بسرعته ومهارته وقدرته على تسجيل الأهداف".

وسجل الفرنسي 3 أهداف في بطولة أمم أوروبا 2000، بما في ذلك هدف رائع في مرمى الدنمارك في دور المجموعات.

وتم اختياره ضمن "فريق البطولة" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب 6 لاعبين فرنسيين آخرين، بما في ذلك زيدان وفابيان بارتيز وباتريك فييرا.

وقالت ChatGPT: "كان هنري هدافا رائعا، ومعروفا بدقته وهدوئه أمام المرمى. تركت إنجازاته في كرة القدم علامة لا تمحى في عالم الرياضة، وهو مستمر في التأثير كمحلل ومدرب".

المدرّب: فيسنتي دل بوسكي (إسبانيا)

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لا تكتمل التشكيلة النهائية بدون مدرب، واختارت ChatGPT المدرب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي، الذي قاد بلاده للفوز في بطولة أمم أوروبا 2012.

وقالت ChatGPT: "تم الإشادة بـ ديل بوسكي للحفاظ على انسجام الفريق ودمج اللاعبين الجدد بشكل فعال في فريق ناجح بالفعل".

إلى جانب هيلموت شون من ألمانيا، يعد ديل بوسكي المدرب الوحيد الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وتزعم ChatGPT أن فريق الأحلام الافتراضي هذا يضم "مزيجا من اللاعبين من عصور مختلفة"، كل منهم يقدم "مساهمات كبيرة" في بطولة أمم أوروبا.

المصدر: ديلي ميل