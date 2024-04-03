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OpenAI تسهّل عملية استخدام ChatGPT

العالم الرقمي و Social media

OpenAI تسهّل عملية استخدام ChatGPT
Legion-Media
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أعلنت شركة OpenAI عن إمكانية استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT دون الحاجة إلى عملية تسجيل الدخول، أو إلى حساب إلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أنه واعتبارا من 1 أبريل الجاري لن يطلب موقع chat.openai.com من المستخدم تسجيل الدخول للعمل مع روبوت ChatGPT والاستفادة من خدماته، وهذا الأمر سيجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع.

وبالرغم من أن عملية تسجيل الدخول لاستخدام ChatGPT لم تعد إلزامية إلا أنها توفر للمستخدمين بعض الميزات الإضافية مثل حفظ سجلات الاتصالات وإقرانها مع الروبوت، وميزة الدردشة مع ChatGPT عبر الصوت، واستخدام الروبوت لإرسال الرسائل الصوتية.

وأشارت OpenAI إلى أنها ستستخدم بعض القيود الأكثر تشددا مع النسخة المجانية من ChatGPT التي لا تتطلب تسجيل الدخول من قبل المستخدمين.

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وكانت وسائل إعلام قد أشارت مؤخرا إلى أن OpenAI تخطط لإطلاق الجيل الخامس من روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT صيف العام الجاري، وتسعى لافتتاح مكتب يمثلها في طوكيو، ليكون الأول لها في آسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روبوت ChatGPT الذي بدأ العمل فعليا في نوفمبر 2022 قادر على إجراء حوارات مع المستخدمين، وله القدرة على إنشاء نصوص مختلفة لمواضيع متنوعة وفقا لمتطلبات المستخدم.

المصدر: فيستي

 

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