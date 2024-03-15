 
مباشر
عاجل
افتتاح مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ

OpenAI تطرح نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي هذا العام

العالم الرقمي و Social media

OpenAI تطرح نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي هذا العام
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5s5

أعلنت شركة OpenAI أنها تخطط لإطلاق نموذج Sora الجديد للذكاء الاصطناعي العام الجاري.

وحول الموضوع قالت مديرة التكنولوجيا في الشركة ميرا موراتي:"تخطط OpenAI لإطلاق نموذج Sora لكافة المستخدمين العام الجاري، هذه الأمر قد يستغرق عدة أشهر لكنه سيحصل في وقت لاحق من هذا لعام".

وأشارت موراتي إلى أن نموذج Sora للذكاء الاصطناعي يتوفر حاليا لعدد محدود من المبرمجين وصناع محتوى الفيديو من خلال دعوات خاصة تقدمها الشركة، ويتم اختباره ليكون أكثر أمانا وفائدة للمستخدمين قبل إطلاقه بشكل رسمي.

إقرأ المزيد
وزير التنمية الاقتصادية: روسيا أصبحت من الدول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي
وزير التنمية الاقتصادية: روسيا أصبحت من الدول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي

وتبعا لموراتي فإن Sora يمكنه الآن إنشاء مقاطع فيديو بناء على رغبة المستخدم، لكن هذه المقاطع لا تزال بدون أصوات حاليا، لذا سيتم تطوير هذه البرمجيات لتقديم مقاطع فيديو متكاملة.

وحول البيانات والصور التي تسخدمها OpenAI في تطوير Sora قالت موراتي:" يتم تطوير النموذج الجديد من خلال المحتوى الذي توفره منصة Shutterstock، والتي كانت شركتنا قد أبرمت معها اتفاقيات وحصلت منها على تراخيص سابقا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة .. مراكز الاقتراع تفتح تباعا بدءا من أقصى الشرق الروسي