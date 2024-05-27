عالم فرنسي: الذكاء الاصطناعي لن يصل إلى مستوى الذكاء البشري في النماذج اللغوية الكبيرة

لن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي المبنية على نموذج لغوي كبير من الوصول إلى مستوى الذكاء البشري.

عبر عن هذا الرأي عالم الرياضيات الفرنسي يان ليكون نائب رئيس شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا بصفتها منظمة متطرفة)، حيث يتولى مسؤولية الدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان التقدم السريع في تطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة الماضية سببا في إثارة المخاوف والتكهنات بأن مثل هذه الأنظمة سوف تتجاوز الذكاء البشري قريبا. وعلى سبيل المثال فإن إيلون ماسك، أعرب في مارس الماضي، عن رأي مفاده أنه "يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، أكثر ذكاء من أي شخص".

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وعلق ليكون على أقوال ماسك معربا عن شكوكه حول سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال إن الأنظمة القائمة على نماذج اللغات الكبيرة (LLM)، مثل ChatGPT والعديد من مثيلاتها، لن تكون قادرة على الوصول إلى المستوى البشري. وحسب الباحث، فإنها "لديها فهم محدود للغاية للمنطق، ولا تفهم العالم الحقيقي، وليس لديها ذاكرة دائمة، ولا يمكنها التخطيط بشكل هرمي، أي تحقيق الهدف عن طريق حل سلسلة من المسائل الصغيرة".

وأشار العالم إلى أن أنظمة LLM تمتلك قدرات محدودة بسبب القيود المفروضة عليها، وتعتمد قدراتها على المعلومات التي يعلّمها مطورها، ولا تتعلم بشكل مستقل، كما يفعل الناس. وقال ليكون: "من المؤكد أن الكثير من الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يقوم بالتفكير المنطقي، ولكنه في معظم الأحيان يستخدم المعرفة المتراكمة من كمية هائلة من البيانات".

وبدلا من ذلك، يقوم مختبر الذكاء الاصطناعي في "ميتا" بدراسة الأساليب التي تعتمد على مبدأ "محاكاة العالم الحقيقي". وعلى وجه الخصوص، يعرض المختبر على نظام تسجيلات الفيديو التي تنتهي قبل اكتمالها، ويجب على النظام تخمين ما حدث في النهاية. والمهمة التي ذكرها ليكون هي تطوير نظام تشفير يسمح للذكاء الاصطناعي بفهم المعلومات المقدمة التي تمت صياغتها على شكل نص مجرد.

وبحسب العالم الذي يعتبر أحد رواد تطوير الذكاء الاصطناعي، فإن تنفيذ هذا المشروع قد يستغرق 10 سنوات.

المصدر: تاس