روسيا تحوّل "MT-12" لمدفع ذاتي الحركة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس أدخلوا تعديلات على مدافع "MT-12" المضادة للدروع، وحولوها إلى مدافع ذاتية الحركة.

وجاء في منشور للصحيفة:"أدخل الخبراء الروس تعديلات على مدافع MT-12 Rapier من عيار 100 ملم، وقاموا بتركيبها على منصات MT-LB المجنزرة، للتحول إلى مدافع ذاتية الحركة، وهي موجود بحوزة اللواء البحري رقم 40 التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبفضل عربات MT-LB باتت المدافع المذكورة قادرة على الحركة والمناورة بشكل ممتاز، وهو أمر مهم بالنسبة لظروف القتال الحالية.

وتبعا للصحيفة فإن مدافع "MT-12" يمكنها إطلاق قذائف مضادة للدروع يصل مداها إلى 3 آلاف متر، كما يمكنها إطلاق قذائف يصل مداها إلى 4 آلاف متر، وكذلك قذائف متشظية شديدة الانفجار يصل مداها إلى 8200 متر، ويتم العمل على تطوير صواريخ مضادة للدبابات وموجهة بالليزر، لاستخدامها مع هذه المدافع أيضا.

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تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طورت مدفع "MT-12" في سبعينيات القرن الماضي، ويبلغ طول هذا المدفع 965 سم، وطول سبطانته 630 سم، ووزنه 3100 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا