روسيا.. تطوير هوائي بمواصفات فريدة

أعلنت شركة Ruselectronics الروسية عن تطوير هوائي يتميز بشكل فريد، يسمح بتوسيع نطاق الترددات المرسلة واستبدال خط كامل من الهوائيات الأخرى.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"قامت Ruselectronics التابعة لمؤسسة روستيخ الروسية بتطوير هوائي ذي نطاقات مختلفة يمكن استعماله كهوائي ميداني، أو كهوائي في محطات الاتصالات الأرضية، ومع مختبرات قياس الإشارات الراديوية المتنقلة، ويمكن لهوائي واحد من هذا النوع أن يحل محل عدة هوائيات مختلفة، الأمر الذي سيحسن عمل محطات الاتصالات الأرضية ويزيد من موثوقية تشغيلها".

وأضاف البيان:"نطاق الترد الواسع للهوائي الجديد أتى بفضل التصميم المميز له، لقد تمكن المهندسون من شركة Polet التابعة لـ Ruselectronics من تصميم هذا الهوائي ليكون قادرا على العمل في ظل الرياح القوية جدا والتي تصل سرعتها إلى 50 م/ثانية".

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ومن جهته قال المدير العام لشركة Polet أليكسي كومياكوف:"هوائي واحد جديد يمكنه أن يحل محل عدة هوائيات ذات نطاقات مختلفة، وهذا يعني تقليل عدد الصواري المخصصة لحمل الهوائيات، وكذلك تقليل عدد الكابلات التي تمتد من الهوائيات إلى المحطات الراديوية. استخدام الهوائي الذي طورناه سيبسط بشكل كبير آلية عمل بث واستقبال الإشارات عبر الهوائيات".

المصدر: نوفوستي