روسيا.. تطوير جهاز ليزر لمكافحة تجمد محركات الطائرات

ابتكر المتخصصون من جامعة "بيرم" القومية الروسية للبحوث التكنولوجية طريقة لإزالة الجليد بالليزر من شفرات المروحة في محرك الطائرة في أثناء قيامها برحلة جوية.

وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة إن هذا الابتكار سيقلل من مخاطر حوادث تحطم الطائرات.

وقال عميد كلية الطيران في الجامعة د. فلاديمير مودورسكي:" تحت تأثير التسخين الناتج عن استخدام الليزر، تبدأ عمليات الذوبان وتكوين الشقوق في طبقة الجليد الذي يخرج من شفرات المروحة، وفي هذه الحالة يذوب الجليد بشكل متساو تقريبا على كل شفرة، الأمر الذي لا يسمح بتنظيف مكونات محرك الطائرة من الجليد فحسب بل ويمنع الاهتزازات".

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وأوضحت الجامعة أن هذا الابتكار قد يصبح بديلا للأنظمة الحرارية المدمجة المستخدمة في الطائرات، والتي تعمل على تسخين الأجزاء المعرضة للتجمد جزئيا فقط، وأن هذا الاختراع يساعد بشكل فعال في مكافحة تكوين الجليد على شفرات المروحة الدوارة أثناء الرحلة الجوية، الأمر الذي يزيد من سلامة الرحلات الجوية".

وقد حصل المبتكرون على براءة اختراع لتطويرهم. وتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج القيادة الأكاديمية الاستراتيجية "الأولويات 2030 ".

المصدر: تاس