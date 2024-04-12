روسيا تجهّز مروحيات "صياد الليل" بصواريخ مطوّرة مضادة للدبابات

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مروحيات Mi-28NM التابعة للجيش الروسي ستجهّز بصواريخ "Vikhr-1" المطوّرة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن قناة "سلاح روسيا" على تليغرام إلى أن صواريخ "Vikhr-1" المطوّرة التي تصل سرعتها إلى 1.4 ماخ تم اختبارها في المعارك خلال العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت فعاليتها بنسبة 97%، وتمكنت من تدمير عدة دبابات وآليات تابعة للقوات الأوكرانية، وبعدها تقرر إدخالها في منظومة تسليح مروحيات Mi-28NM الحديثة.

وتعمل منظومة صواريخ "Vikhr-1" وفق مبدأ أطلق وانسى، فبعد أن يتم تعين الهدف عبر رادارات الطائرة يتعين على الطيار الضغط على زر الإطلاق، لتتولى بعدها المنظومة والصواريخ ملاحقة الهدف وتدميره.

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ويمكن توجيه هذه الصواريخ نحو أهدافها أيضا بواسطة شعاع ليزري وبمساعدة نظام رصد إلكتروني بصري يمكنه رصد الأهداف ليلا ونهارا على مسافة تصل إلى سبعة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أن سلاح الجو الروسي من المفترض أن يتسلّم 98 مروحية مطوّرة من نوع Mi-28NM مع نهاية عام 2027.

المصدر: روسيسكايا غازيتا