إدخال تعديلات على تصميم مدرعات "ترميناتور" الروسية الخاصة بدعم الدبابات

أدخلت بعض التعديلات على مخزون الذخائر في عربة دعم الدبابات "تيرميناتور"، وتم تزويدها بذخائر شديدة الانفجار عيار 30 ملم، يمكن التحكم في جهاز تفجيرها عن بعد.

كما تم تطوير منظومة التحكم في وقت التفجير عن بعد. وأجري الاختبار الناجح لتلك المنظومة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان نشرته شركة "أورال فاغون زافود" الروسية التي تولت تعديل المدرعة أن العربة القتالية لدعم الدبابات "ترميناتور" هي وسيلة فعالة مزودة بمجموعة متعددة القنوات من الأسلحة التي تسمح بإصابة 5 أهداف في وقت واحد، كما أنها تشكل جدارا من النيران التي تحمي المشاة والدبابات وتدمر نقاط الاستناد والمواقع النارية والمخابئ للعدو.

وأعاد مصدر في شركة "أورال فاغون زافود" إلى الأذهان أنه تم تصميم "ترميناتور" على أساس منصة الدبابة. وتتضمن أسلحتها المدفعين الأوتوماتيكيين عيار 30 ملم والرشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي إم" والصواريخ الموجهة من طراز "أتاكا" وقاذفي القنابل من طراز "آغي إس-17".

وقد طرأت على هذه النماذج من المعدات الحربية الروسية في الوقت الراهن بعض التعديلات من خلال تزويدها بأجهزة الحماية الإضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا